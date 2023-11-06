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12:19, 6 ноября 2023Бывший СССР

Стала известна дата визита Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 9 ноября

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Стала известна дата визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В пресс-службе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявили, что президент России прибудет в страну 9 ноября, передает Kazinform.

В рамках визита запланировано проведение переговоров лидеров двух государств, которые будут посвящены обсуждению актуальных вопросов казахско-российского стратегического партнерства.

Помимо этого, в режиме видеоконференции президенты стран примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится Костанае.

В субботу, 5 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на следующей неделе.

«На следующей неделе Путин собирается в Казахстан. С Токаевым он встречался совсем недавно — 7 октября, в свой день рождения, в Ново-Огарево», — сообщалось журналистами кремлевского пула.

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      Анастасия Астахова
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