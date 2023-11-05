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15:34, 5 ноября 2023Бывший СССР

Стали известны сроки визита Путина в Казахстан

Путин встретится с Токаевым в Казахстане на следующей неделе

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на следующей неделе. Сроки визита главы государства стали известны журналистам кремлевского пула РИА Новости.

«На следующей неделе Путин собирается в Казахстан. С Токаевым он встречался совсем недавно — 7 октября, в свой День рождения, в Ново-Огарево», — сообщает агентство.

Ранее Токаев прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Астану. По его словам, это можно назвать историческим событием. Политики обсудили укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

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      Виктория Кондратьева
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