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11:51, 6 ноября 2023Бывший СССР

Украине предрекли дыру в бюджете в 29 миллиардов долларов без поддержки Запада

Украину предупредили о почти 30-миллиардной дыре в бюджете без поддержки Запада

Фото: Hannah McKay / Getty Images

Украине грозит дыра в бюджете в размере почти 30 миллиардов долларов, если страна перестанет получать поддержку от западных союзников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министра финансов Украины Cергея Марченко.

«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников», — отметил Марченко.

Министр финансов также добавил, что экономический кризис в стране отразится и на зарубежной Европе.

Ранее депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина критически зависима от внешнего финансирования.

По его словам, до конца года стране нужно привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой помощи. Как рассказал Гетманцев, иностранными деньгами покрываются статьи бюджета, не связанные с армией. Кроме того, гранты помогают частично закрыть военные статьи бюджета, так как собираемых налогов и сборов все равно не хватает.

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      Анастасия Астахова
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