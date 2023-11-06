Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 6 ноября 2023Силовые структуры

В Москве объявили в розыск потерявшего сверток с неизвестным веществом туриста

В Москве полиция разыскивает потерявшего сверток с неизвестным веществом туриста

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Московская полиция объявила в розыск туриста, который потерял сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В конце сентября во время осмотра самолета, прилетевшего в Шереметьево рейсом «Аэрофлота» из Коломбо, Шри-Ланка, сотрудники спецслужб обнаружили маленький пакет. По данным журналистов, в нем находилось вещество зеленого цвета. При этом сам сверток лежал у входа в туалетную комнату, которая располагалась в кабине пилота. Отмечается, что один из пассажиров, прилетевший из Шри-Ланки, мог намеренно его выкинуть или случайно выронить.

В настоящий момент сверток отправлен на исследование с целью выяснить происхождение вещества.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском полицейские задержали двух пенсионерок за продажу 500 граммов героина. У женщин 61 и 67 лет изъято три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом. По данным полиции, они расфасовывали оптовые партии наркотиков на разовые дозы, которые затем развозили по местам закладок.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС сообщило о сбросе Израилем 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

      Приезжий пытался изнасиловать москвичку и был задержан

      В России предложили создать министерство счастья

      Политолог объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля

      В Москве объявили в розыск потерявшего сверток с неизвестным веществом туриста

      Матвиенко заявила об отсутствии у России выбора из-за ситуации на Донбассе

      Собчак выступила в поддержку арестованного блогера Шабутдинова

      В Турции обсудили неловкую попытку Блинкена обнять Фидана

      Польские перевозчики начали блокаду трех переходов на границе с Украиной

      Россиянам посоветовали не дожидаться скидок в период распродаж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости