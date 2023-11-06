В Москве объявили в розыск потерявшего сверток с неизвестным веществом туриста

В Москве полиция разыскивает потерявшего сверток с неизвестным веществом туриста

Московская полиция объявила в розыск туриста, который потерял сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В конце сентября во время осмотра самолета, прилетевшего в Шереметьево рейсом «Аэрофлота» из Коломбо, Шри-Ланка, сотрудники спецслужб обнаружили маленький пакет. По данным журналистов, в нем находилось вещество зеленого цвета. При этом сам сверток лежал у входа в туалетную комнату, которая располагалась в кабине пилота. Отмечается, что один из пассажиров, прилетевший из Шри-Ланки, мог намеренно его выкинуть или случайно выронить.

В настоящий момент сверток отправлен на исследование с целью выяснить происхождение вещества.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском полицейские задержали двух пенсионерок за продажу 500 граммов героина. У женщин 61 и 67 лет изъято три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом. По данным полиции, они расфасовывали оптовые партии наркотиков на разовые дозы, которые затем развозили по местам закладок.

