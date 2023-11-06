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11:52, 6 ноября 2023Интернет и СМИ

В США указали на ошибку Вашингтона в диалоге с Путиным

Foreign Affiars: США совершают ошибку, ведя диалог с Путиным с позиции силы

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Главная ошибка Вашингтона заключается в ведении диалога с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы, пишет Foreign Affiars.

В публикации издания отмечается, что если Вашингтон продолжит придерживаться политики демонстрации силы как способа сдержать российского лидера, то он рискует спровоцировать прямой конфликт с Москвой.

«Усилия США по улучшению безопасности своих партнеров на границах с Россией рассматриваются ей как потенциальная угроза», — подчеркивается в статье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сворачивание отношений России и США произошло по инициативе Вашингтона. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден должен поменять свое отношение к России.

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