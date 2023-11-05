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14:37, 5 ноября 2023Россия

В Кремле призвали президента США поменять отношение к России

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент США должен поменять отношение к РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден должен поменять свое отношение к России. К этому призвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео комментария опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

По словам Пескова, сделать первый шаг в сторону России следует именно Байдену, так как прекращение диалога произошло именно по инициативе США.

«Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних», — объявил представитель Кремля, отдельно подчеркнув, что рано или поздно диалог Москвы и Вашингтона возобновится.

При этом ранее президент США Джо Байден заявлял о планах подавить Россию во время второго срока.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на позор США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями».

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      Марк Леонов
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