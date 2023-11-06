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17:16, 6 ноября 2023Интернет и СМИ

В Турции обсудили неловкую попытку Блинкена обнять Фидана

Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана шокировала госсекретаря США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен был шокирован после того, как глава МИД Турции Хакан Фидан не позволил ему обнять себя. Об этом пишет Sabah.

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — пишет газета, отметившая изменение выражения лица Блинкена.

Журналист Зафер Шахин посоветовал госсекретарю США держать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл в Анкару для встречи с главой турецкого МИД. Госсекретарь США прибыл в страну ночью, а министр иностранных дел и высокопоставленный турецкий чиновник не вышли к политику. Кроме того, освещение у зала VIP в аэропорту было отключено. Журналисты назвали данный прием «протестом, который сравним с пощечиной» и заявили, что такое в Турции происходит впервые.

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      Варвара Кошечкина
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