Офис Зеленского прокомментировал сообщения об оружии с Украины в секторе Газа

Глава офиса Зеленского Ермак: украинское оружие не покидало пределы страны

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico прокомментировал сообщения о том, что переданное Киеву западное оружие в настоящее время применяется палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Он отверг подобные заявления и заверил, что украинское оружие якобы не покидало пределы страны.

«Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить», — заявил он.

Ермак уточнил, что Украина полностью контролирует ситуацию в данном вопросе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты рассказал, что Киев продает оружие на Ближний Восток. Глава государства отметил, что Киев также продает оружие представителям радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), после чего оно расходится еще дальше.