На Украине захотели легализовать марихуану для помощи солдатам

Bloomberg: Украина готова легализовать медицинскую марихуану для помощи ВСУ

Украина намерена легализовать медицинскую марихуану, чтобы помочь солдатам справиться с последствиями конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что таким образом власти страны хотят облегчить страдания украинцев, которые столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Однако не все поддерживают подобную инициативу, говорится в материале. Так, по данным июльского опроса населения, 35 процентов респондентов выступают за легализацию каннабиса, в то время как 37 процентов проголосовали против. При этом эту идею одобряет президент страны Владимир Зеленский, а также партия «Слуга народа».

В июле Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. За решение проголосовали 268 депутатов. Закон позволит гражданам получить марихуану в любой аптеке, однако для этого им потребуется рецепт.