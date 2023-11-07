Поезд Деда Мороза показали изнутри

Поезд Деда Мороза в Великом Устюге показали изнутри

Праздничный поезд Деда Мороза в Великом Устюге показали на видео изнутри. Кадры публикуют «Известия».

Состав украшен новогодними гирляндами и скульптурами. Один из вагонов имитирует ледяную пещеру с сугробами, в нем разместили трон волшебника, светящиеся снежинки и праздничные фигурки.

Другой вагон украшен хвойными ветками, папоротниками и другими растениями, свисающими с потолка, а в углу помещения стоит зеленая ель, украшенная лампочками, шишками и сушеными апельсинами. Еще один вагон напоминает деревенскую избу — на обитых досками стенах разместили полки с корзинками и кухонной утварью, а под потолком развесили пучки сушеных трав. В помещении установили бутафорскую дровяную печь и поставили стол с самоваром.

Поезд отправится в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга 11 ноября.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский подсчитал предполагаемую пенсию Деда Мороза. Он предположил, что рабочий стаж новогоднего волшебника можно начать отсчитывать с конца 1930-х годов, когда праздник стал официальным в СССР.