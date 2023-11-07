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10:06, 7 ноября 2023Наука и техника

Европа просубсидирует запуски новейшей ракеты Ariane 6

ЕКА договорилось просубсидировать запуски ракеты Ariane 6 до 340 миллионов евро

Фото: NASA / Globallookpress.com

Профильные министры входящих в Европейское космическое агентство (ЕКА) государств договорились просубсидировать запуски перспективной ракеты Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро. Об этом пишет французская газета Les Echos.

Такое решение чиновники приняли на встрече, которая состоялась в Севилье. Благодаря дополнительному финансированию повышается конкурентоспособность перспективной ракеты на международном рынке. Согласно достигнутой французским, итальянским и немецким министрами договоренности, будут поддержаны с 16-го по 42-й старты Ariane 6.

Одной из целей разработки новой ракеты, которая должна сменить выведенный из эксплуатации носитель Ariane 5, назывался выход на самоокупаемость пусков. «По этому пункту приходится констатировать провал», — сказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.

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В октябре газета La Tribune заметила, что европейская компания ArianeGroup будет добиваться ежегодных субсидий для Ariane 6, которые поддержат эксплуатацию этой ракеты. Как напоминает издание ArsTechnica, с 2021 года перспективный носитель уже получает ежегодные субсидии в размере 140 миллионов евро.

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      Иван Потапов
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