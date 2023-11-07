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16:14, 7 ноября 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского встретился с сыном Джорджа Сороса

Глава офиса Зеленского Ермак встретился с сыном Джорджа Сороса Александром

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с сыном Джорджа Сороса Александром. Об этом сообщил украинский чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, они обсуждали восстановление украинской экономики и строительство инфраструктурных проектов. Также стороны касались реализации инвестиционных проектов.

Ермак поблагодарил Сороса за поддержку Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украине на боевое дежурство встали дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставленные союзниками. Скорее всего, их предоставила Украине Литва.

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      Александр Слабиев
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