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14:18, 7 ноября 2023Бывший СССР

На Украине на боевое дежурство встали дополнительные ЗРК NASAMS

Зеленский: на Украине на боевое дежурство встали дополнительные ЗРК NASAMS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине на боевое дежурство встали дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, поставленные киевскими союзниками. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров», — сказано в публикации.

11 октября Минобороны Литвы сообщило о планах направить Украине партию ЗРК NASAMS почти на 10 миллионов евро. Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что республика формирует пакеты поддержки для Киева и в скором времени намерена передать вооружение. Вместе с некоторыми странами Евросоюза Литва планировала заказать для украинской армии боеприпасы калибра 155 миллиметров.

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      Кристина Есикова
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