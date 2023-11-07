Зеленский: на Украине на боевое дежурство встали дополнительные ЗРК NASAMS

На Украине на боевое дежурство встали дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, поставленные киевскими союзниками. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров», — сказано в публикации.

11 октября Минобороны Литвы сообщило о планах направить Украине партию ЗРК NASAMS почти на 10 миллионов евро. Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что республика формирует пакеты поддержки для Киева и в скором времени намерена передать вооружение. Вместе с некоторыми странами Евросоюза Литва планировала заказать для украинской армии боеприпасы калибра 155 миллиметров.