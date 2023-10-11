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17:48, 11 октября 2023Бывший СССР

Литва отправит Украине партию ЗРК NASAMS

Министр обороны Литвы Анушаускас: республика направит Украине партию ЗРК NASAMS

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва направит Украине партию пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS почти на 10 миллионов евро. Об этом сообщает Минобороны республики.

Министр обороны Арвидас Анушаускас участвует во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая проходит 11-12 октября. Анушаускас подчеркнул, что Литва формирует пакеты поддержки для Украины и в скором времени планирует передать ЗРК NASAMS. Вместе с отдельными государствами Евросоюза Литва закажет для Вооруженных сил Украины боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Кроме того, в ближайшее время Литва передаст Украине электрогенераторы и другие средства, необходимые для встречи холодов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на несговорчивость западных партнеров, заявив, что Киеву сложно договариваться о новых поставках ЗРК Patriot. Политик отметил, что Patriot, NASAMS и IRIS-T — это лучшие системы противовоздушной обороны, которыми располагает Украина.

В июле сообщалось, что Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине ЗРК NASAMS и 1000 беспилотных летательных аппаратов Black Hornet. Министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам также рассказал, что норвежская сторона отправит украинским военным 150 тысяч пайков.

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    Алина Гончарова
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