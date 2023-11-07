Глава российского района арестован за взятки в пять миллионов рублей

В Иркутской области арестовали главу Катангского района за взятки в 4,7 млн руб.

В Иркутской области суд арестовал 57-летнего главу Катангского района Сергея Чонского за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Иркутской области Евгения Алферова.

Чонский будет под стражей до 3 января. В отношение него возбудили уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Чиновника задержали 5 ноября.

По версии следствия, глава района брал от бизнесменов деньги за предоставление им преимуществ на аукционах и последующее заключение договоров на поставки топлива. Всего обвиняемый получил 4,7 миллиона рублей.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию, отметив, что сейчас региональные власти должны проверить наличие топливных ресурсов для прохождения зимнего периода.

Ранее в Иркутской области следователи предъявили мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным обвинение в мошенничестве с жильем после наводнения в городе в 2019 году.