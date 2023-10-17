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12:38, 17 октября 2023Силовые структуры

Мэру российского города предъявили обвинение в мошенничестве с жильем

В Иркутской области следователи предъявили обвинение мэру Тулуна Кариху
СюжетНаводнения в России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутской области следователи предъявили мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным обвинение в мошенничестве с жильем после наводнения в городе в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Карина Головачева.

Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания, отметила Головачева.

По версии следствия, в 2019 году Карих вместе с подчиненными разработал схему, по которой они незаконно вселяли местных жителей в аварийное жилье, а потом расселяли их как нуждающихся в переселении.

Губернатор Игорь Кобзев подтвердил задержание градоначальника. Кобзев заявил, что это событие никак не должно отразиться на реализации всех проектов, которые действуют в Тулуне. Самое важное — не оставить город без руководства, подчеркнул губернатор.

Впервые о задержании Кариха сообщалось 2 октября. Тогда Кобзев опроверг эту информацию. 16 октября она снова появилась и уже подтвердилась.

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