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13:39, 2 октября 2023Силовые структуры

Задержан мэр российского города по подозрению в мошенничестве с недвижимостью

В Иркутской области полиция задержала мэра Тулуна Карих по подозрению в аферах

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области полиция задержала мэра Тулуна Юрия Карих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Градоначальника доставили на допрос в Иркутск. Силовики провели обыск в кабинете Карих и изъяли всю документацию.

Юрий Карих занял пост мэра Тулуна 14 октября 2010 года. Он переизбирался на свой пост в 2014 и 2019 годах.

Ранее сотрудники полиции и ОМОНа задержали главу администрации города Печоры Валерия Серова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сыктывкарский городской суд заключил Серова под стражу.

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    Варвара Митина
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