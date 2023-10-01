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18:04, 1 октября 2023Силовые структуры

Суд заключил под стражу главу Печоры Валерия Серова

Главу Печоры Серова арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

Фото: Муниципальный район Печора

Сыктывкарский городской суд заключил под стражу главу администрации города Печоры Валерия Серова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомственную пресс-службу.

Предварительно, Серов совместно с третьим лицом получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 миллионов рублей. Решением суда Серов заключен под стражу на два месяца, до 29 ноября. В настоящий момент постановление не вступило в законную силу.

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Ранее стало известно, что сотрудники полиции и ОМОНа задержали главу Печоры. Мэра отвезли в Сыктывкар для дачи показаний. По данным местного информационного агентство БНК, политика заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Серов возглавлял Печору с 1 сентября 2020 года. До этого он служил начальником городского отделения УФСБ России по региону.

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    Сергей Равин
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