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15:33, 16 октября 2023Силовые структуры

Мэра российского города задержали по делу о мошенничестве

Мэра Тулуна Кариха задержали по подозрению в мошенничестве с недвижимостью

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Мэра города Тулун Иркутской области Юрия Кариха задержали по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мэра заподозрили в аферах с недвижимостью во время переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также подтопленных территорий. Через сутки ему изберут меру пресечения, а пока взяли под стажу на 48 часов. Сообщается, что Кариха уже допрашивали, он проходил по делу в роли свидетеля.

Мэр занял пост в 2010 году и переизбирался в 2014 и 2019 годах.

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