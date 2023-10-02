Губернатор опроверг задержание мэра Тулуна

Кобзев: мэра Тулуна допрашивают по делу о переселении людей из ветхого жилья

Мэра Тулуна Юрия Кариха допрашивают по уголовному делу о переселении людей из ветхого жилья и подтопленных территорий, но его не задержали. Такие подробности раскрыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан. Оценку действий главы города дадут правоохранительные органы», — сказал глава региона.

По его словам, российского мэра допрашивают сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СК) по Иркутской области, правоохранители проводят проверку.

Информация о задержании мэра Тулуна появилась в понедельник, 2 октября. Сообщалось, что чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью. Карих занял пост мэра Тулуна 14 октября 2010 года. Он переизбирался на свой пост в 2014 и 2019 годах.