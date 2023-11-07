Глава Совбеза Армении отказался от встречи в Москве

Глава Совбеза Армении Григорян отказался от встречи в Москве 8 ноября

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов стран, входящих в Содружество Независимых Государств 8 ноября в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь чиновника Татевик Петросян, передает агентство «Арменпресс».

Причины отказа не названы.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере. Он признал что у Армении России имеются многочисленные связи, но сейчас «есть определенные проблемы в этих отношениях».

Он добавил, что причиной проблем в отношениях «являются последствия политики, которую мы видели в различных медиа-эфирах». Но это отдельная тема для разговора, счел глава МИД.