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11:08, 7 ноября 2023Бывший СССР

Глава Совбеза Армении отказался от встречи в Москве

Глава Совбеза Армении Григорян отказался от встречи в Москве 8 ноября

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов стран, входящих в Содружество Независимых Государств 8 ноября в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь чиновника Татевик Петросян, передает агентство «Арменпресс».

Причины отказа не названы.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере. Он признал что у Армении России имеются многочисленные связи, но сейчас «есть определенные проблемы в этих отношениях».

Он добавил, что причиной проблем в отношениях «являются последствия политики, которую мы видели в различных медиа-эфирах». Но это отдельная тема для разговора, счел глава МИД.

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      Александр Слабиев
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