Армения пообещала решать проблемы с Россией в дружеской атмосфере

Глава МИД Армении пообещал решать проблемы с Россией в дружеской атмосфере

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере. Об этом пишет «Интерфакс».

Он заявил, что Армения связана с Россией многочисленными связями, но сейчас «есть определенные проблемы в этих отношениях». Мирзоян заявил, что причиной проблем в отношениях «являются последствия политики, которую мы видели в различных медиа-эфирах». Но это отдельная тема для разговора, считает глава МИД.

У Армении «нет другой позиции, как конструктивно обсуждать проблемы, улаживать их и двигаться вперед в дружественной атмосфере», резюмировал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова осудила встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По ее словам, это нарушает союзнические отношения Москвы и Еревана.