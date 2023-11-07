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17:50, 7 ноября 2023Россия

Россиян предупредили о возвращении гонконгского гриппа

Иммунолог Крючков допустил возвращение гонконгского гриппа в Россию

Фото: Willie Siau / Globallookpress.com

Гонконгский грипп известен уже давно, в том числе в России. В сезоне 2022-2023 годов он был одним из доминирующих. В текущем сезоне данный серотип также остается актуальным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Если посмотреть на предыдущий год, когда грипп поднял голову после отмены антиковидных мер, то гонконгский грипп был одним из доминирующих. Он появляется достаточно регулярно, известен давно и хорошо адаптирован к человеческой популяции», — сказал Крючков.

Несмотря на то что гонконгский грипп мало отличается от других вариантов вируса, иммунолог предупредил, что смертность у этого привычного заболевания все равно не нулевая, потому актуальными остаются профилактические меры.

«По официальным данным, в обычный сезон от гриппа умирает около 300 человек в год. В высокий эпидемический сезон — где-то 900 человек. Это не безобидная инфекция, есть и другие последствия, кроме летального исхода. Но, вероятнее всего, этот сезон будет достаточно обычным», — считает иммунолог.

Он добавил, что гонконгский грипп не отличается особенными симптомами.

Ранее сообщалось, что резкий рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди учителей и школьников выявили как минимум в девяти регионах Российской Федерации.

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      Наталия Белова
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