Греф оценил перспективы укрепления рубля

Глава Сбербанка Греф: фундаментальный курс рубля равен 85-90 за доллар

Рубль начинает стабилизироваться на фоне увеличения предложения иностранной валюты. Так перспективы укрепления отечественной валюты оценил глава Сбербанка Герман Греф, его цитирует «Интерфакс».

По словам Грефа, сейчас фундаментальный курс находится в пределах 85-95 рублей за доллар. В идеале курс должен находиться в районе 90 рублей. «Рыночный курс предсказывать очень тяжело, но мы считаем, что сейчас он фундаментально в районе справедливой стоимости», — заявил глава Сбербанка, отметив курс на укрепление рубля.

Он также высказался по поводу мер поддержки российской валюты. По его мнению, ситуация по увеличению предложения не была создана искусственно. «Скорее, искусственная ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, еще есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку», — заключил Греф.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что к концу ноября доллар стабилизируется на уровне около 90 рублей. Ожидаемое укрепление национальной валюты эксперт связал с окончанием налогового периода.