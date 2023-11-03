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18:34, 3 ноября 2023Экономика

Курсу доллара предрекли снижение

Аналитик Бахтин предрек стабилизацию доллара на уровне 90 рублей к концу ноября
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

К концу ноября доллар стабилизируется на уровне около 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» сделал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Ожидаемое укрепление национальной валюты эксперт связал с окончанием налогового периода. Для компаний этот этап традиционно является временем для обмена валюты, пояснил аналитик. Так, нефтяники ежемесячно вносят налог на добычу полезных ископаемых, при этом избавляясь от валютной выручки.

Свое влияние на рубль также оказывает стоимость топлива, напомнил Бахтин. Если цены на нефть будут расти, рубль может стабилизироваться на отметке 92,5 за доллар, дал понять он.

Курс доллара от TradingView

По состоянию на 18:20 3 ноября национальная валюта находится на отметке 92,46 рубля за доллар.

Ранее свой прогноз по курсу рубля дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. К концу года рубль, по его словам, стабилизируется на уровне 95-96 рублей за доллар и 97-98 за евро. Действия, предпринятые Банком России, позволили оживить российскую экономику, однако они не в силах способствовать длительному укреплению рубля, считает экономист.

Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до 15 процентов годовых, на заседании 27 октября. Также в октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку. Решение было принято для стабилизации курса национальной валюты.

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      Лилиана Набиуллина
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