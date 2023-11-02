Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:30, 2 ноября 2023Экономика

Экономист предсказал будущее курса рубля

Экономист Беляев спрогнозировал курс 95-96 рублей за доллар до конца года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Соотношение рубля и доллара зависит от общего состояния экономик двух стран, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее курса до конца года.

«Нынешние действия Центрального Банка позволили смахнуть спекулятивный налет и сгладить конъюнктурные воздействия на курс, но радикально поменять ситуацию и тенденцию, конечно, это не в состоянии», — поделился эксперт.

С одной стороны, российская экономика оживилась, отметил он. С другой стороны, при текущей ключевой ставке ей будет трудно показывать какие-то динамичные темпы развития и повышать свою эффективность, полагает аналитик. Поэтому, по его словам, нынешнее укрепление рубля не станет тенденцией.

«Нынешнее укрепление рубля не выльется в тенденцию укрепления, оно выльется в стабилизацию, а стабилизация будет на уровне 95-96 рублей за доллар и 97-98 за евро. Мы можем считать, что равновесие установилось в этом районе, и, видимо, такие цифры мы увидим до конца месяца с некоторыми колебаниями, но все-таки с намечающейся тенденцией к понижению курса рубля по отношению к доллару, но не очень заметной. Это не только прогноз на ноябрь, но и, скорее всего, до конца года», — высказался Беляев.

Курс доллара от TradingView

27 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на два пункта, до 15 процентов. За четыре месяца показатель вырос вдвое — до июля 2023 года ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Ужесточение объяснили повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

В ходе торгов на Московской бирже 31 октября доллар США рекордно подешевел. Курс опустился до 92 рублей впервые с начала августа 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал экс-бойцу?

      58-летняя популярная актриса поделилась видео в купальнике

      В Британии цинично объяснили большое число погибших в Газе детей

      Блинкен отправится в турне по странам Ближнего Востока и Азии

      Экономист предсказал будущее курса рубля

      Сенаторы попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

      Военный сделал прогноз об оружии будущего

      Жителям Германии пригрозили депортацией за похвалу ХАМАС

      Ученые назвали самые полезные продукты при ожирении и диабете

      Небензя прокомментировал наземную операцию Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости