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11:07, 31 октября 2023Экономика

Доллар рекордно подешевел

Курс доллара на Московской бирже опустился до 92 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доллар США во время торгов 31 октября на Московской бирже рекордно подешевел. Курс опустился до 92 рублей впервые с начала августа 2023-го, свидетельствуют данные площадки.

С момента открытия торгов американская валюта подешевела почти на рубль. Утром доллар оценивался в 93,1 рубля, на момент написания материала его стоимость скорректировалась до 92,1 рубля.

Евро с начала торгов подешевел с 98,5 до 97,9 рубля. На минимуме европейская валюта опускалась до 97,7 рубля.

Курс доллара от TradingView

Рубль укрепляется на фоне снижения цен на нефть на мировых рынках. Российская валюта дорожает после ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и увеличения ключевой ставки с 13 до 15 процентов, а также требования обязательной продажи выручки экспортерами.

27 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта. За четыре месяца показатель вырос вдвое — до июля 2023 года ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Ужесточение ДКП объяснили повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

Финансовый аналитик Владислав Антонов объяснил укрепление рубля закрытием налогового периода, вступлением в силу указа президента об обязательной продаже экспортной выручки и действиями Центробанка. По его мнению, российская валюта может закрепиться на уровне 92,5-93 рубля за доллар, курс будет зависеть от цен на нефть, санкций и политической обстановки внутри страны.

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      Вячеслав Агапов
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