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05:01, 29 октября 2023Экономика

Рублю предсказали дальнейшее укрепление

Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
СюжетКурс доллара:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Рубль продолжит расти и на следующей неделе, позитивный тренд во многом оказался поддержан Центробанком. Такую точку зрения в беседе с «Праймом» высказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

По его словам, за прошедшую неделю рубль прибавил около трех процентов к доллару и евро. Этому поспособствовали три фактора: приближающее закрытие налогового периода (завершится 30 октября), начало действия указа президента об обязательной продаже экспортной выручки и повышение ключевой ставки до 15 процентов, говорит Антонов.

По его мнению, на следующей неделе российская валюта может закрепиться на уровне 92,5 — 93 рублей за доллар. Как рассказывает Антонов, курс рубля традиционно зависит от цен на нефть, санкций и политической обстановке внутри страны.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что в перспективе курс отечественной валюты может опуститься до 80 рублей за доллар.

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      Марина Совина
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