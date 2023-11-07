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20:14, 7 ноября 2023Ценности

Хлои Кардашьян подняли на смех в сети из-за неудачного фотошопа на новом снимке

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян разместила новый снимок и была поднята на смех в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость поделилась совместным фото со своей матерью Крис Дженнер, на котором они запечатлены обнимающимися друг с другом. При этом родственницы улыбаются и позируют, повернувшись к камере боком.

Однако подписчики заметили одну деталь на снимке и уличили Кардашьян в применении неудачного фотошопа. «Боже, что с твоей рукой», «С твоими руками явно что-то не так», «Это же семейное фото. Своими фильтрами ты его испортила», «Себя не можешь оставить в покое, теперь добралась до своих родных», «Из-за этого нелепого фотошопа ты стала еще смешнее», — высказывались они.

В апреле американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Тогда предпринимательница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини бежевого цвета с собранными в гладкий пучок волосами. Фанаты обратили внимание на отсутствующий средний палец манекенщицы.

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      Мария Винар
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