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03:35, 7 ноября 2023Мир

Израиль исключил прекращение огня в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Нетаньяху: прекращения огня в секторе Газа не будет
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Al-Masri / Stringer / Reuters

Прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с ABC.

При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы. «Но я не думаю, что будет общее прекращение огня», — отметил политик.

Он пояснил, что такой шаг будет препятствовать военным усилиям Израиля и освобождению заложников. Как подчеркнул Нетаньяху, продолжение боевых действий является единственным эффективным рычагом давления на палестинское движение ХАМАС.

Ранее дипломатический источник Израиля допустил, что ХАМАС может согласиться освободить пленных из страха наземной операции Тель-Авива. Он указал, что если ранее палестинская сторона категорически отказывалась от каких-либо обсуждений данного вопроса, то теперь «кое-что видно, но это еще не созрело».

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      Марина Совина
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