В Израиле допустили освобождение ХАМАС заложников из страха наземной операции

JP: ХАМАС может освободить заложников из страха наземной операции Израиля

Палестинское движение ХАМАС может согласиться освободить удерживаемых заложников из страха наземной операции со стороны Израиля, сообщил дипломатический источник еврейского государства газете The Jerusalem Post (JP).

По его словам, ранее ХАМАС категорически отказывалось от каких-либо обсуждений данного вопроса, а теперь «кое-что видно, но это еще не созрело».

Собеседник издания подчеркнул, что каким бы не оказалось соглашение о прекращении огня, оно окажется временным и будет скорее похоже на паузу. Он добавил, что этого можно будет добиться лишь при условии освобождения всех заложников и понимании того, что даже после этого Израиль продолжит действия по уничтожению ХАМАС.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может разгореться, если Израиль продолжит боевые действия против населения сектора Газа.