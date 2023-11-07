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20:45, 7 ноября 2023Мир

Израиль назвал условие для гуманитарной паузы в Газе

Израиль пойдет на гуманитарную паузу в Газе при условии освобождения заложников

Фото: IDF / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при котором страна согласится установить гуманитарную паузу в секторе Газа. Израильского политика цитирует ТАСС.

По словам Галанта, никакой гуманитарной паузы не будет без возвращения удерживаемых в Газе заложников.

«В последнее время мы все чаще слышим слова "гуманитарная пауза". Хочу сказать вам, что для меня гуманитарная пауза — это в первую очередь наши заложники, в первую очередь наши женщины, дети и старики», — объяснил израильский министр.

Ранее с подобной риторикой выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.

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      Варвара Кошечкина
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