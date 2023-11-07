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22:38, 7 ноября 2023Мир

Израиль предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в конфликт

Нетаньяху предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в конфликт
Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan /Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это стало бы роковой ошибкой движения. «Мы не согласимся с реальностью, в которой "Хезболла" (...) просто наносит удары по нашим гражданам и городам», — сказал он. Премьер добавил, что Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана.

Нетаньяху также подчеркнул, что многие цели и бойцы «Хезболлы» уже были уничтожены в ходе обменов ударами.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение «Хезболла» расплатится за присоединение к боевым действиям против Тель-Авива. «Движение "Хезболла" решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену», — сказал он. Министр добавил, что ЦАХАЛ в ходе конфликта с ХАМАС будет действовать там, где необходимо, и одержит победу.

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      Марина Совина
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