К премьеру Португалии пришли с обысками

Сотрудники прокуратуры пришли с обысками к премьеру Португалии Коште

Сотрудники прокуратуры пришли с обысками в официальную резиденцию премьер-министра Португалии Антониу Кошты в рамках расследования дела о проектах разведки лития в Монталегре. Об этом сообщает CNN Portugal.

По данным канала, в результате обысков были задержаны по меньшей мере пять человек, в том числе глава администрации Кошты Витора Эскариа. Отмечается, что обвиняемым по данному делу также проходит министр энергетики Жоау Галамба.

Вскоре после начала обысков во дворце Сан-Бенту и нескольких министерствах страны Антониу Кошта отправился в официальную резиденцию президента Марселу Ребелу де Соузы в Беленском дворце, чтобы дать главе государства объяснения. Встреча длилась 30 минут.

Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то, что фирма не входит в группу компаний, имеющих права на подобную деятельность. Прокуратура расследует дело, в котором могут быть факты злоупотребления служебным положением и коррупционной деятельности высокопоставленных политических лиц.