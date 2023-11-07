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14:43, 7 ноября 2023Россия

Кандидата в мэры российского округа отправили в зону СВО

93.ru: кандидата в мэры Калининского округа Краснодара отправили в зону СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кандидата в мэры Калининского округа Краснодара Романа Бигоцкого отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу 93.ru.

По сведениям российского политтехнолога Юрия Янкина, Бигоцкий уехал в зону боевых действий еще 30 октября.

В пресс-службе администрации Краснодара 7 ноября изданию подтвердили эти данные.

Ушел ли Бигоцкий добровольцем или по контракту, в мэрии раскрывать не стали. За чиновником сохранили рабочее место, во время его отсутствия исполнять обязанности главы Калинино будет Вадим Худобин, который до этого был на посту замглавы этого сельского округа.

Как утверждает 93.ru, Бигоцкий не первый, кто решил отправиться в зону спецоперации из кубанских чиновников. До объявления частичной мобилизации в 2022 году туда добровольно ушел сотрудник регионального Минспорта Сергей Чернов.

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Ранее сообщалось, что военнослужащего из Курганской области, ставшего отцом-одиночкой, захотели вернуть в зону СВО. В Госдуме вместе с компетентными органами пообещали помочь россиянину с демобилизацией.

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