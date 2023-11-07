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12:02, 7 ноября 2023Культура

Моргенштерн призвал SHAMAN спеть за другую страну

Рэпер Моргенштерн призвал SHAMAN спеть за другую страну
Певец SHAMAN

Певец SHAMAN. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) призвал певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) спеть за другую страну. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Он захватил сразу несколько аудиторий. Одних патриотизмом, а вторых — тем, что над этим угорают. И он всех обхватил, в этом и феномен. Но треков SHAMAN я ни разу не видел в чартах. Я даже думал, что он на музыкальных площадках не выпускается, но это не так. Это тоже натолкнуло меня на мысль о том, в чем дело», — признался рэпер.

На вопрос ведущей о том, что его коллеге нужно сделать, чтобы набрать большее количество просмотров и прослушиваний, Моргенштерн заявил: «Ему надо экспериментировать, надо попробовать за другую страну спеть что-нибудь. Нужны эксперименты в творчестве».

Музыкант также добавил, что не знает, смог бы Дронов набрать ту же популярность, если бы не специальная военная операция на Украине (СВО), так как он появился именно во время «волны патриотизма».

Ранее рэпер признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну.

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      Анастасия Астахова
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