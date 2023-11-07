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08:13, 7 ноября 2023Россия

Мощный пожар в российском торговом центре сняли на видео

В сети опубликовали кадры мощного пожара в торговом центре Улан-Удэ

В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре Улан-Удэ, площадь которого составляет десять тысяч квадратных метров. Снятый очевидцем ролик публикует Telegram-канал Shot.

На видео видны огромные клубы дыма, которые поднимаются вверх над торговым центром. Также из здания вырываются языки пламени и валит черный дым. «Весь горит, вся крыша полыхает», — говорит голос за кадром.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, происшествию присвоили четвертый ранг сложности. Огонь локализовали спустя примерно четыре часа после начала возгорания, пожар частично обрушил кровлю здания.

О пожаре в торговом центре Улан-Удэ стало известно в ночь на вторник, 7 ноября. Отмечалось, что самостоятельно из ТЦ на улицу вышли шесть человек.

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      Анастасия Шейкина
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