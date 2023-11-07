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00:38, 7 ноября 2023Россия

В российском регионе загорелся торговый центр

МЧС: в Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Крыша торгового центра (ТЦ) загорелась на площади 10 тысяч квадратных метров в Улан-Удэ. Об этом сообщает МЧС России в своем в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в ночь с 6 на 7 ноября. Отмечается, что самостоятельно из ТЦ вышли на улицу шесть человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в пансионате для пожилых людей. Утром 2 ноября загорелось нежилое помещение, а потом огонь перекинулся на жилой дом, в котором находились пенсионеры. В результате из пансионата эвакуировали не менее 25 человек.

В октябре крупный пожар произошел на газовой заправке рядом с московским аэропортом Шереметьево. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

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      Екатерина Подвигина
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