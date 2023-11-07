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15:59, 7 ноября 2023Россия

Москвич избил 11-летнюю дочь до сотрясения мозга из-за школьной одежды

В Москве отец избил 11-летнюю дочь за отказ переодеться после физкультуры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 41-летний житель Южного Бутово жестоко избил свою 11-летнюю дочь за отказ переодеться после физкультуры. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации канала, во время видеозвонка мужчина обратил внимание на то, что после занятий спортом девочка не сменила форму и ходила в ней на остальные уроки. Это разозлило москвича, и он пообещал дома наказать подростка.

Когда девочка пришла из школы, отец взял ремень и сильно избил ее, в том числе кулаками. Однако ребенку удалось связаться с матерью, которая и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы головы и ног.

Как уточняет издание, родители школьницы находятся в разводе и она живет с отцом. До этого девочка неоднократно жаловалась, что с сентября отец регулярно наказывает ее. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Ранее занимающийся боксом житель Излучинска Ханты-Мансийского автономного округа избил сына-второклассника за невыученные уроки. Синяки на теле ребенка заметили учителя мальчика. Он рассказал, что отец отхлестал его ремнем и побил учебником за невыученное правило по русскому языку. Когда мужчину вызвали в школу, он устроил дебош, и охранникам учебного заведения пришлось вывести его через черный ход.

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      Константин Лысяков
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