МВД Франции раскрыло число задержанных за акты антисемитизма

Глава МВД Франции Дарманен: за акты антисемитизма задержали почти 500 человек

С момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС были задержаны около 500 человек за акты антисемитизма. Об этом заявил министр иностранных дел Франции и заморских территорий Жеральд Дарманен в интервью французской радиостанции Sud Radio.

«Зафиксировано более тысячи антисемитских актов, мы приближаемся к 1,1 тысячи действий, совершенных к 7 ноября. За месяц антисемитских актов произошло в два раза больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек задержаны», — рассказал глава ведомства.

Ранее Дарманен заявлял, что организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины во Франции будут арестовываться. Сообщается, что глава ведомства запретил подобные манифестации под предлогом «риска для общественного порядка».