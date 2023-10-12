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20:07, 12 октября 2023Мир

МВД Франции запретило акции в поддержку Палестины

Глава МВД Франции Дарманен пригрозил зачинщикам пропалестинских акций арестами

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины во Франции будут арестовываться. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Жеральд Дарманен, передает Reuters.

«Организация таких запрещенных манифестаций приведет к задержаниям», — передается в сообщении, направленном МВД префектурам Франции.

Также сообщается, что глава ведомства запретил подобные манифестации, так как они могут привести к «рискам для общественного порядка».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что масштабный митинг сторонников действий ХАМАС против Израиля, прошедший в Берлине 7-8 октября, говорит о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран.

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    Максим Габриелян
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