МВД Франции запретило акции в поддержку Палестины

Глава МВД Франции Дарманен пригрозил зачинщикам пропалестинских акций арестами

Организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины во Франции будут арестовываться. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Жеральд Дарманен, передает Reuters.

«Организация таких запрещенных манифестаций приведет к задержаниям», — передается в сообщении, направленном МВД префектурам Франции.

Также сообщается, что глава ведомства запретил подобные манифестации, так как они могут привести к «рискам для общественного порядка».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что масштабный митинг сторонников действий ХАМАС против Израиля, прошедший в Берлине 7-8 октября, говорит о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран.