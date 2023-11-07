Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 7 ноября 2023Бывший СССР

На Украине в ближайшее время примут закон о лечении каннабисом

Радуцкий: Рада в ближайшее время может принять закон о лечении каннабисом

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Верховная Рада в ближайшее время может принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Bloomberg.

В июле законопроект о легализации медицинской марихуаны приняли в первом чтении. За решение проголосовали 268 депутатов.

Отмечается, что так власти надеются облегчить страдания украинцев с ПТСР. При этом на Украине далеко не все поддерживают такую инициативу: согласно данным Центра Разумкова, 37 процентов опрошенных жителей страны высказались против легализации.

Также в издании отмечают, что, согласно исследованиям, медицинский каннабис может лишь временно приглушить травматические эмоции, а также может негативно повлиять на здоровье в случае постоянного употребления.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру. Что такое мискантус и зачем он нужен?

      Раскрыты подробности о разрушающей все мышцы болезни

      Бывший руководитель ФАС возглавил биржу в Петербурге

      В ЛДПР нашли замену любимому депутату Жириновского в Госдуме

      МВД Франции раскрыло число задержанных за акты антисемитизма

      Премьер Румынии рассказал о последствиях прекращения поддержки Украины

      В России предсказали снижение стоимости жилья

      Украинский омбудсмен подал заявление в полицию на Фарион

      В МВФ повысили прогноз роста китайской экономики

      Моргенштерн призвал SHAMAN спеть за другую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости