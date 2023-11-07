На Украине в ближайшее время примут закон о лечении каннабисом

Радуцкий: Рада в ближайшее время может принять закон о лечении каннабисом

Верховная Рада в ближайшее время может принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Bloomberg.

В июле законопроект о легализации медицинской марихуаны приняли в первом чтении. За решение проголосовали 268 депутатов.

Отмечается, что так власти надеются облегчить страдания украинцев с ПТСР. При этом на Украине далеко не все поддерживают такую инициативу: согласно данным Центра Разумкова, 37 процентов опрошенных жителей страны высказались против легализации.

Также в издании отмечают, что, согласно исследованиям, медицинский каннабис может лишь временно приглушить травматические эмоции, а также может негативно повлиять на здоровье в случае постоянного употребления.