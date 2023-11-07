Олег Царев дал первый комментарий после покушения

Общественный деятель Царев после покушения заявил, что террористы ответят за все

Бояться террористов не нужно, они сами должны бояться, так как рано или поздно ответят за все. Об этом в первом после покушения комментарии заявил общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

По словам Царева, он не в праве раскрывать подробности состоявшегося покушения, так как следствие по этому делу все еще продолжается.

«Хочу сказать, что очень сильно помогло, что на работе были камеры и показания сотрудников. Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно они ответят за покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — дал комментарий Царев.

В политика дважды стреляли на территории санатория, где он проживал, в ночь на 27 октября — его доставили в больницу с большой потерей крови.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной Рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской Партию регионов. В 2014 году политик выступил против Евромайдана. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.