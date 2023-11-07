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12:17, 7 ноября 2023Россия

Олег Царев дал первый комментарий после покушения

Общественный деятель Царев после покушения заявил, что террористы ответят за все

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бояться террористов не нужно, они сами должны бояться, так как рано или поздно ответят за все. Об этом в первом после покушения комментарии заявил общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

По словам Царева, он не в праве раскрывать подробности состоявшегося покушения, так как следствие по этому делу все еще продолжается.

«Хочу сказать, что очень сильно помогло, что на работе были камеры и показания сотрудников. Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно они ответят за покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — дал комментарий Царев.

В политика дважды стреляли на территории санатория, где он проживал, в ночь на 27 октября — его доставили в больницу с большой потерей крови.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной Рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской Партию регионов. В 2014 году политик выступил против Евромайдана. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.

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