Названы планы Украины в зоне СВО на осенне-зимний период

Военный Дандыкин: Украина за зиму хочет накопить оружие и провести мобилизацию

Главные задачи Украины на осенне-зимний период — это накопление оружие, проведение новой волны мобилизации и, возможно, переход к наступлению весной. Задача России в это время — не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) уйти в оборону. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Противник надеется на определенное перемирие. Его задачи сейчас: уйти на осенне-зимний период, накопить оружие, провести мобилизацию и по весне пойти в наступление. Они надеются, что им удастся это сделать. Также они хотят сейчас уйти в оборону. Наша задача — этого не допустить», — сказал Дандыкин.

Также военный обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского возникают разногласия с военным командованием из-за того, что глава государства запретил переговоры с Россией в любой форме.

«Чем больше раздоров и ссор у врага, тем лучше для нас. Наша задача — не дать ему уйти в оборону», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее газета Washington Post сообщила, что между Зеленским и и главой ВСУ Валерием Залужным существует конфликт. В материале, посвященном взрыву в доме помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, отмечается, что офис Зеленского тянул с предоставлением официального комментария по поводу инцидента.