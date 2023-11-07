Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 7 ноября 2023Бывший СССР

Политолог заявил о возможности нового госпереворота на Украине

Политолог Денисов: элита Украины может объединиться с целью свержения Зеленского

Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images

В настоящее время велик риск того, что на Украине произойдет новый госпереворот. В этом уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, сообщают «Известия».

По его мнению, Владимир Зеленский уже загнал себя в угол, говоря о том, что Украина должна возвратиться к границам 1991 года. Кроме того, нынешний президент Украины заявляет, что сейчас главная цель Киева — тотальное поражение и развал России. Денисов назвал эту риторику необъективной, хоть она и «подогревала серьезные ожидания» со стороны «радикальной части украинского населения и украинской элиты».

Уже сейчас ближайшие соратники Зеленского понимают, что он не способен воплотить в реальность то, о чем говорит. В связи с этим в возможном свержении украинского лидера нет ничего удивительного, отметил политолог. Денисов предположил, что часть военной и политической элиты может объединиться против Зеленского, что «вполне логично». «И это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине», — заключил он.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен призвал присмотреться к главе ГУР Украины, который, по его мнению, способен возглавить заговор против президента Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский и сейчас находится в состоянии войны со своими генералами. А военачальники ради заключения мира с Россией вполне готовы сместить несговорчивого президента.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

      В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

      Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

      Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

      Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

      Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

      Популярная телеведущая назвала любимые места в России

      В МВД призвали ужесточить контроль за мигрантами

      Российские дети попали в больницу и отравились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости