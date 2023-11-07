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05:54, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве

Экс-чиновник Пентагона Брайен заявил, что Буданов может сместить Зеленского

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов способен возглавить заговор против президента Владимира Зеленского. Такое развитие событий допустил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.

По его утверждению, Зеленский уже находится в состоянии войны со своими генералами. И военачальники ради заключения мира с Россией могут сместить несговорчивого президента.

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      Марина Совина
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