Премьер Португалии подал в отставку

Премьер Португалии Кошта подал в отставку из-за коррупционного расследования

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования. Об этом сообщает CNN Portugal.

В связи с отставкой премьера президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет.

Накануне в резиденции Кошты прошли обыски в рамках дела по проектам разведки лития в Монталегре и строительства водородного завода.

В результате обысков были задержаны по меньшей мере пять человек, в том числе глава администрации Кошты Витор Эскариа. Отмечается, что обвиняемым по делу также проходит министр энергетики Жоау Галамба.

Должностных лиц, связанных с расследованием, подозревают в злоупотреблении служебным положением, активной и пассивной коррупции, а также в продаже влияния.

Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то что фирма не входит в группу компаний, имеющих права на подобную деятельность.