Росавиация получит 1800 отечественных самолетов и вертолетов к 2030 году

Росавиация: 1800 отечественных самолетов и вертолетов поставят к 2030 году

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) сообщили о поставках 1800 самолетов и вертолетов отечественного производства. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, Росавиация и российские авиаперевозчики получат авиатехнику к 2030 году. Ядров добавил, что специалисты уже работают над сертификацией новых самолетов Sukhoi Superjet (SSJ), «Байкал» и других.

Кроме того, глава ведомства отметил, что Росавиация продолжает работу по развитию наземной инфраструктуры. К 2030 году также планируется построить и модернизировать 15 объектов в рамках федерального проекта развития региональных аэропортов.

Ранее Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Такое предупреждение было сделано из-за риска ареста воздушных судов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства.

