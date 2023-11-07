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11:59, 7 ноября 2023Моя страна

«Роскошный шторм» на крупнейшем острове Курил попал на видео

Туристы сняли на видео мощный шторм у лавового плато Янкито на Итурупе

Туристы сняли на видео мощный шторм на крупнейшем острове Курильского архипелага. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале местной туркомпании.

На кадры попало, как волны Охотского моря разбиваются о лавовое плато Янкито, расположенное у подножья вулкана Богдана Хмельницкого неподалеку от Курильска.

«Роскошный шторм на Итурупе! Застывшая лава принимает удар морской стихии, высекая брызги по всем направлениям», — прокомментировали ролик в Telegram-канале «ОстроВау! Сахалин и Курилы». Подписчики также отметили красоту и мощь данного природного явления.

Известно, что лавовое поле образовалось несколько тысяч лет назад. Оно располагается на границе воды и суши, имеет темный цвет и абсолютно безжизненно. В указанном районе часто наблюдаются шторма.

Ранее жители Сахалина сняли на видео заход красной Луны над островом. На кадрах было запечатлено, как спутник Земли нестандартного цвета опускается за Мицульский хребет.

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      Варвара Кошечкина
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