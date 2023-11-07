Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:45, 7 ноября 2023Ценности

Россиянам назвали модные наряды для встречи Нового года

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам модные наряды для встречи Нового года. Ее комментарий публикуют «Известия».

Актуальными для празднования станут яркие вещи, изделия в пайетках, одежда цвета металлик, необычные принты, фактура и крой, а также акцентные аксессуары и украшения, отметила эксперт. В то же время популярными окажутся предметы гардероба красного, зеленого и золотого оттенков. Кроме того, специалистка обратила внимание на ироничные образы и свитеры с оленями, елками и снежинками.

«Мужской новогодний гардероб по традиции чуть скромнее. За основой можно обратиться к скандинавскому стилю. Брюки и вязаный свитер, кардиган или джемпер легко станут базой для образа», — добавила собеседница издания.

Ранее в ноябре российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. При выборе данного зимнего предмета гардероба, отметила эксперт, необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

      На Украине сообщили о поражении инфраструктурного объекта под Кривым Рогом

      Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

      В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

      Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

      Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

      Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

      Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

      Популярная телеведущая назвала любимые места в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости