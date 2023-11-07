Россиянам назвали модные наряды для встречи Нового года

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам модные наряды для встречи Нового года. Ее комментарий публикуют «Известия».

Актуальными для празднования станут яркие вещи, изделия в пайетках, одежда цвета металлик, необычные принты, фактура и крой, а также акцентные аксессуары и украшения, отметила эксперт. В то же время популярными окажутся предметы гардероба красного, зеленого и золотого оттенков. Кроме того, специалистка обратила внимание на ироничные образы и свитеры с оленями, елками и снежинками.

«Мужской новогодний гардероб по традиции чуть скромнее. За основой можно обратиться к скандинавскому стилю. Брюки и вязаный свитер, кардиган или джемпер легко станут базой для образа», — добавила собеседница издания.

Ранее в ноябре российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. При выборе данного зимнего предмета гардероба, отметила эксперт, необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку.